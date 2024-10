Miguel Herrera, luego de su paso por Xolos, sorprendió a propios y extraños con una nueva faceta en su carera: analista de televisión. El Piojo fue presentado en Fox Sports con bombo y platillo, donde ha revelado uno que otro detalle polémico del futbol mexicano y, principalmente, generado controversia en las mesas de debate.

Y es que el Piojo Herrera, fiel a su estilo, ha llevado su carácter explosivo de entrenador a la televisión. Algunos de sus compañeros ya han tenido choques con él, aunque el que más lo ha padecido es Fernando Cevallos.

Lee también Hugo Sánchez reclama en plena transmisión a Ricardo Peláez por no llamarlo para ser entrenador de Chivas

¿Qué le dijo el Piojo Herrera a Fernando Cevallos?

Chivas tiene un cierre de torneo a modo, ya que se mediará a un par de equipos que prácticamente no se juegan nada. Ese fue el tema de conversación en La Última Palabra, donde varios se atrevieron a criticar a los rivales del chiverío.

Uno de ellos fue Fernando Cevallos, recalcitrante fanático del Guadalajara, quien de inmediato fue interrumpido por Miguel Herrera, señalándole que así le había tocado y no había por qué quejarse.

Y además, Cevallos aprovechó para arremeter en contra del América, señalando que siempre los calendarios se ajustan a las necesidades del club, asegurando que todo se debe a que mete mano Televisa.

“¿Crees que fue casualidad que el Clásico Chivas vs América cayera, previo a la pelea estelar que tenía el canal, dueño del América? ¿Crees que fue casualidad? Televisa y el América arman el calendario”, cuestionó Fernando Cevallos.

PARA CEVALLOS, TELEVISA Y AMÉRICA ARMAN EL CALENDARIO😱@FerCevallosF no cambia de opinión y dice que la televisora y las Águilas son quienes arman el calendario. @MiguelHerreraDT señala que no es así. #LUP pic.twitter.com/EruN17AGpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 21, 2024

El Piojo, visiblemente molesto, reviró con un insulto, en el que le aseguró que únicamente los tontos seguían creyendo la versión de que Televisa hace de todo con tal de que las Águilas tengan más beneficios que los demás equipos de la Liga MX.

“Perdón que te lo diga y con todo el respeto y cariño que te tengo, estás bien tonto, me cae. ¿Cómo van a armar un calendario así? Reitero, con todo el cariño que te tengo, la gente no lo sabe, pero sí te tengo aprecio, salgo abrazado, pero hoy te tengo que repetir lo que te dije el otro día. No puede ser eso”, comentó Miguel Herrera.