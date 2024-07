Con los nuevos cambios que hizo la Federación Mexicana de Futbol con la Selección Nacional, sacando a Jaime Lozano como técnico y el regreso de Javier Aguirre al frente del TRI, a muchos exjugadores y comentaristas no les ha agradado para nada la noticia, uno de ellos fue Miguel Layún.

¿Qué dijo Miguel Layún de la FMF?

El exjugador del América se mostró inconforme y señaló que las decisiones han sido apresuradas, pues el esperaba la continuidad de Jaime Lozano.

En el programa de Televisa, llamado línea de 4, Layún criticó a la FMF; “son decisiones precipitadas, a Jaime lo tuvieron en la cuerda floja cada partido, esto no es sano, nunca le tuvieron confianza”, agregó.

“Creo que manejaron mala las cosas, no me gusto la manera en que la FMF hizo las cosas. No hablo si Jaime debía continuar o no, si alguien más tenía que llegar, hablo de las formas. Para mis las formas no fueron las adecuadas. Creo que se tomaron decisiones precipitadas desde que nombraron a Jimmy como técnico interno”.

Por último, el jugador dijo que se necesita un análisis más profundo para traer un técnico indicado para la Selección Mexicana; “piensen bien cual es la decisión que están tomando para el futuro de la selección”, mencionó.