Hay muy poco que resaltar del partido de Ida entre América y Cruz Azul por la Semifinal de Ida de la Liguilla del Apertura 2024, donde se registró un aburrido empate sin goles, por lo que el finalista se definirá este domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, la jugada que ha generado infinidad de reacciones es la plancha de Rodolfo Rotondi a Kevin Álvarez, ya que para muchos debió ser una tarjeta roja para el atacante de La Máquina.

¿Por qué se pelearon Miguel Layún y Tito Villa?

Miguel Layún por muchos años defendió la playera del América, por lo que ha dicho que ahora que se retiró del futbol profesional, es un fiel aficionados de los azulcremas.

Es por ello que luego de la expulsión, que desde su punto de vista le perdonaron a Rodolfo Rotondi, lanzó un mensaje irónico en sus redes sociales, donde cuestionaba a todos los que aseguran que siempre le ayudan a las Águilas qué había pasado.

"¿Los que dicen que le regalan títulos al ame andan por aquí?", fue el post del exjugador de los azulcremas.

Estos fueron los mensajes que se dedicaron los exjugadores de América y Cruz Azul, respectivamente. Foto: Especial

Y pese a que llegaron infinidad de respuestas, hubo una que llamó la atención de Layún, ya que se trataba del Tito Villa, exfutbolista que portó los colores de La Máquina en su etapa en activo: "Parece que hay alguien que trae cola de paja".

La respuesta del ahora analista de TUDN no cayó bien en Miguel Layún, quien reviró con una publicación donde lo acusaba de no ser directo, incluso le dijo que tenía su teléfono por si quería aclarar algo de manera personal.

"Me pareces alguien congruente Tito, me sorprende tu respuesta. Si tienes algo que decir, redacta bien tu mensaje, o mejor aún, si te sentiste agredido por mi comentario, tienes mi número personal, ¿o no te gusta escribir directo?", publicó Layún.