La que sin duda es la Semifinal más atractiva de la Liguilla del Apertura 2024 es el choque entre Cruz Azul y América, duelo que tiene tintes de revancha, luego de la Final del torneo anterior.

Y como era de esperarse, la polémica arbitral siempre acompaña a los azulcremas, sobre todo por lo que pasó hace seis meses en la Final de Clausura 2024. Es por ello que muchos cruzazulinos están nerviosos por el trabajo del silbante en los dos juegos.

¿Qué le dijo Moisés Muñoz a comentarista de TUDN?

Los aficionados de Cruz Azul no han escondido su preocupación por lo que pueda suceder con el arbitraje en las Semifinales del Apertura 2024, sobre todo porque su rival es el América, club al que siempre se le señala de recibir ayuda de la gente de negro.

Óscar Mejía y Erick Yair Miranda serán parte de la cuarteta arbitral para el choque de Ida entre Águilas y La Máquina, situación que no tiene nada contentos a los fanáticos celestes, debido a que el segundo mencionado estuvo en el VAR en la polémica jugada entre Rodolfo Rotondi e Israel Reyes que se marcó como penalti en la Final del torneo pasado donde se coronaron los azulcremas.

Y el reportero de TUDN, Adrián Esparza, le echó mas leña al fuego, debido a que recordó ese episodio, aunado a que señaló que en los últimos nueve juegos que le pitó Miranda a las Águilas, en ninguno de ellos perdieron.

Moisés Muñoz se enganchó con un comentarista de TUDN previo al América vs Cruz Azul. Foto: Especial

Ese dato enfureció a Moisés Muñoz, exportero de los azulcremas, quien le dijo que el partido aún no se juega y ya estaba teorizando con una posible ayuda para los de Copara este jueves por la noche.

“Hola, Adrián. Oye, una pregunta: ¿existirá algún enfrentamiento entre el América y el Cruz Azul en el que no se quejen de algo? Los partidos todavía no se juegan, no sabes lo que va a pasar y ¡ya se están curando en salud!", fue la reacción de Moi Muñoz.

Por su parte, el comunicador le respondió que solamente había puesto un dato duro, aunque ese argumento no convenció a Moi, quien le dijo que su comentario sólo lo hizo para generar controversia. Además, sólo ve como solución para que se acaben las duda que Cruz azul elija al árbitro.

“Cuál es entonces la solución? ¿Que Cruz Azul elija a los árbitros cuando enfrente al América?”, finalizó Moisés Muñoz.