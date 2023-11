Neymar, pese a que se encuentra rehabilitándose de una grave lesión provocada en un partido de Brasil por las Eliminatorias de Conmebol, no deja de meterse en problemas, ya que de nuevo tiene los reflectores encima por un escándalo.

Y esto ya se ha convertido en una constante, ya que en los últimos años se habla más de Ney por sus temas afuera del terreno que por lo que hace dentro, sobre todo desde que decidió partir al futbol de Arabia Saudita.

¿Qué hizo Neymar?

Una de las debilidades de Neymar son las mujeres, para muestra la larga lista de escándalos que suma por problemas de infidelidades. Y en esta ocasión, el ‘10’ de la Verdeamarela fue acusado por una modelo de contendido para adultos, quien aseguró que el jugador le pedía fotos subidas de tono.

La respuesta de Aline Faria fue que pagara por su contenido, por lo que le mandó el enlace para que en cuento hiciera el deposito correspondiente, pudiera ver las imágenes que estaba buscando de manera gratuita.

“El jugador inició una conversación conmigo y me preguntó si tenía desnudos, y le respondí que sí, pero tendría que pagar para verlo, al fin y al cabo es mi trabajo, no lo enviaría gratis solo porque es Neymar”, comentó.

🚫⚠️ vaza na Net, Neymar pedindo nuds a streaming Aline faria, ela se negou, E disse que ele teria que assinar seu conteúdo ‼️👀 pic.twitter.com/cwncBvHurF — CNR-CENTRAL DE NOTÍCIAS DO RJ (@CNRNOTICIAS021) November 27, 2023

¿La conversación provocó la separación de Neymar?

Luego de que se filtrara la conversación con la modelo Aline Faria, trascendió que Bruna Biancardi, quien hace un par de meses tuvo al segundo hijo de Neymar, decidió acabar su relación con el futbolista.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, comentó en redes sociales.