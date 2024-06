Oswaldo Sánchez aseguró que Julio González es el mejor portero mexicano del momento y aficionados lo reventaron

Luis Malagón estaba ante la gran oportunidad de su carrera, debido a que con la ausencia de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana, el portero del América se perfilaba para ser titular en la Copa América.

Desafortunadamente una lesión lo privará de poder estar en la competencia, por lo que la pelea por ese puesto está entre Carlos Acevedo y Julio González, este último quien será titular en el partido ante Brasil

Lee también David Faitelson anuncia el final de un famoso programa deportivo: "Termina una era en la televisión"

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez de Julio González?

Ante su segunda titularidad con la Selección Mexicana, Julio González tiene la oportunidad de levantar la mano para ser la primera opción de Jaime Lozano en la Copa América.

El meta de los Pumas ha mantenido un buen nivel en los últimos años, por lo que no sería descabellado verlo defendiendo los tres palos del Tri en la competencia continental.

Incluso Oswaldo Sánchez se aventuró a asegurar que hoy por hoy, González es el mejor portero del futbol mexicano, po

“Ahorita sí, por nivel, me parece que el torneo antepasado de Julio fue sublime, fue de los mejores porteros, el anterior le costó un poco, tuvo un par de errores, pero tiene la jerarquía, la personalidad y sobre todo la resiliencia para siempre estar parado cuando se cae.

“Hoy está con ese punto, y es una muestre ferviente de que cuando siempre trabajas, tarde que temprano, por más nublado que esté, por más tormenta, por más relámpago, Dios te pone una oportunidad grande y es la que hoy Julio se ha ganado”, dijo en TUDN.

Sus comentarios no cayeron bien entre los aficionados, quienes de inmediato lo tundieron en redes sociales: “o peor de lo peor. Oswaldo sanchez"; "Mejor no hables O. Sanchez escupes pura tontería"; "Jajajajajaja Julio Gonzales no mms"; "este güey es la Xochitl Gálvez del periodismo deportivo"