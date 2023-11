Este sábado, en la doble cartelera presentada por TUDN para los duelos entre Pumas-Chivas y Tigres-América, debutaron David Faitelson y André Marín en las cámaras de Televisa, algo que en un punto de la historia se veía completamente imposible.

Durante la presentación de su llegada a Televisa, Faitelson estuvo acompañado del propio Marín, de Alex de la Rosa, Andrés Vaca y un viejo conocido, Ricardo Peláez, con quien recordó una anécdota vivida en un estadio de futbol.

¿Qué anécdota contó Faitelson del confrontamiento con Peláez?

Cuando Faitelson entró a cuadro, saludó a cada uno de los asistentes, y mostró palabras de agradecimiento y de reconocimiento para todos; sin embargo, con Peláez recordó un confrontamiento.

"Ricardo Peláez, con el que he pasado momentos maravillosos. ¿Hace cuántos años, Peláez, me pusiste contra la pared en el Estadio Jalisco? Y me dijo: '¿Tienes algún problema conmigo?'. Así de frente, como es Ricard", expresó Faitelson, a lo que De la Rosa respondió: "¿Contra una pared? Lo del programa de 'eres un...' fue cosa de niños".

Peláez y Faitelson han tenido sus enfrentamientos en las cámaras, donde el episodio más recordado fue el que llevó a la conversación Alex de la Rosa, cuando el exdirectivo de América, Cruz Azul y Chivas llamó 'estúpido' a David.