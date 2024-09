"Con todo respeto para la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores porque esto va a suceder por consecuencia natural", fueron las palabras con las que el director técnico del América, André Jardine, criticó la regla de menores.

La postura de Jardine causó revuelo. Y una de las personas que mostró inconformidad por las declaraciones del entrenador, fue el comentarista Enrique Bermúdez.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el "Perro" Bermúdez cuestionó las palabras del estratega azulcrema, sumadas a las de Renato Paiva ―entrenador de los Diablos Rojos de Toluca― quien, de igual forma, mostró molestia por el regreso de la regla.

"Increíble que Jardine de América y Paiva de Toluca se opongan a la regla de menores; queda claro que les vale sombrilla el futbol mexicano y solo piensan en su cartera, ¿cómo la ven?", escribió.

Tras una suspensión ―de cuatro años― por la pandemia de COVID-19, la regla de menores regresó al balompié mexicano para el Apertura 2024.

Con esto, la Liga MX decidió reinstaurar la cantidad de minutos que los jugadores menores de 23 años debían sumar en cada uno de los 18 equipos.

¿Qué dijo André Jardine sobre la regla de menores?

En conferencia de prensa, previo a la novena fecha del Apertura 2024, André Jardine criticó la regla de menores porque la considera “injusta”, especialmente porque tiene que defender los intereses de su propio equipo.

“Con todo respeto para la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores porque esto va a suceder por consecuencia natural. El colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número de la liga. No encuentro en ninguna otra liga liga del mundo algo similar, por lo tanto no me parece que sea algo correcto".

“Teniendo una plantilla como la que tenemos pasa a ser un poco desafiante encontrar estos espacios. [Además] somos uno de los equipos que más coloca jugadores en la Selección Mexicana y en otras tantas”, sentenció Jardine.