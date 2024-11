La penúltima fecha del torneo Apertura 2024 se tiñó de polémica. Cruz Azul y Atlas se enfrentaron en su partido de la Jornada 16 que culminó con un empate 2-2, duelo en el que la controversia se desató en el segundo tanto por a vía del penalti de los celestes y que provocó la reacción del comentarista Raoul Ortiz, quien hizo enfurecer a la afición de La Maquina

Lee también Así quedó la Tabla General tras la Jornada 16 del Apertura 2024 de la Liga MX

¿Cuál fue la jugada que desató la polémica?

El duelo en el Estadio Jalisco iba 1-1, cuando una barrida de Luis ‘Hueso’ Reyes sobre Ignacio Rivero dentro del área encendió las polémica.

Aunque inicialmente el árbitro Víctor Cáceres no marcó penalti, la intervención del VAR cambió el rumbo del juego, y Cruz Azul aprovechó la oportunidad para adelantarse momentáneamente 1-2.

La decisión del árbitro central, de revisar la jugada y otorgar el penalti a Cruz Azul generó críticas inmediatas.

Carlos Rotondi, jugador celeste, ejecutó el tiro desde los once pasos, lo que dio una ventaja temporal a La Máquina. Sin embargo, Atlas logró igualar en los últimos minutos, sellando el marcador final en 2-2.

¡Gol de la Máquina! Rotondi le devuelve la ventaja a su equipo



🦊 Atlas 1-2 Cruz Azul 🚂



🔴 EN VIVO: https://t.co/6fikf32Zig

📺🇲🇽 CANAL 5

📲🇺🇸 TUDN#NuestroFutbol pic.twitter.com/CdNdDBBTGV — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 7, 2024

La acción, más allá del resultado, desató reacciones entre los usuarios de las redes, quienes recordaron la Final del Clausura 2024 contra América. En esa ocasión, una jugada similar derivó en un penal decisivo a favor de América, coronándose campeones.

¿Qué fue lo que comentó el 'Pollo' Ortiz?

El comentarista de Fox Sports, Raoul 'Pollo' Ortiz, no tardó en sumarse a la discusión.

En un provocador mensaje en sus redes sociales, Ortiz escribió:

"JAJAJAJA en esta sí hay argumentos? Esta sí era penal y el de la Final fue robado? Listos, muñecos. Servidos.", escribió Ortiz

JAJAJAJA en esta si hay argumentos?



Esta si era penal y el de la final fue robado?



Listos, muñecos. Servidos. — Raoul Ortiz 🐥 (@RaoulPolloOrtiz) November 7, 2024

Este mensaje del 'Pollo' Ortiz encendió la indignación de los cementeros, quienes le respondieron con una ola de comentarios defendiendo a su equipo.

"Pollito, soy del azul y no era penal, tal y como la de la Final, gracias por ver el juego de la Maquinota, te preocupa más al parecer. Diferencia: esta no es una Final", escribió uno de los usuarios.

"La diferencia es que en una jugada sí se toca el balón y en esta no. Ah, y una era Final y este solo para romper nuestro récord. Pero no sé qué discuto contigo, ya ni sales en los medios", agregó otro fanático.

"Pudieron no marcarnos este penal y no pasa nada, es la jornada 17, en cambio en la Final decidió un título. Ni de pe... es igual", "Oye tanto daño te hizo o te hace el Azul? Pareciera que si no hablas de azul no cobras", "Raoul, cállate papito, porfavor", fueron otros comentarios de los usuarios.