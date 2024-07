Tras la destitución de Jaime Lozano como el técnico de la Selección Mexicana y la postura del mismo Jimmy al abandonar el proyecto, el técnico brasileño y ahora comentarista, Ricardo Ferretti, señaló que la decisión del mexicano fue lo mejor que pudo hacer y lo felicitó.

Lee también “Chofis” López no continuará en Pachuca, así lo reveló Guillermo Almada

¿Qué dijo el Tuca sobre la salida de Jaime Lozano?

La decisión de la salida de Lozano, ha generado diferentes comentarios por parte de los expertos del futbol, en particular, Ricardo Ferretti dio su postura tras sobre las formas en que sacaron al técnico mexicano.

A su más fiel estilo el Tuca también dio su opinión ante la llegada de Javier Aguirre como nuevo entrenador del TRI; “En primer lugar, tu me apoyas, me dices que voy a ser el jefe del proceso, tu me dices que tengo todo el apoyo y después me vienes a fregar y ofrecerme ser auxiliar del que venga”.

El estratega dijo que Lozano hizo lo correcto para no perder su dignidad; “Te felicito Jimmy, no pierdas tu dignidad”.