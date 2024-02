Uno de los momentos más incómodos y, al mismo tiempo entretenidos, se dio en una emisión de Futbol Picante, cuando David Faitelson y Ricardo Peláez hablaban sobre el pasado del exjugador como directivo del América, sin imaginar que la charla se volvería viral en redes sociales.

Luego de un comentario que hizo el polémico comentarista, Peláez Linares le respondió con un contundente “eres un estúpido”, lo que generó risas de los demás integrantes de la mesa de debate y la indignación de Faitelson.

¿Ricardo Peláez se arrepiente del insulto a Faitelson?

Ricardo Peláez constantemente es cuestionado sobre la pelea que protagonizó junto a David Faitelson, sobre todo semanas atrás cuando se supo que volverían a trabajar juntos en Televisa. Y en su plática con el Escorpión Dorado, el exfutbolista aseguró que no siente ningún remordimiento de haberlo insultado en un programa en vivo.

“Perdí la cabeza y le dije estúpido a David Faitelson. No me arrepiento. No dije ninguna mentira. David tiene un personaje, también, es una gran persona. Me enganché.

“Él no sabía quién soy yo, yo no dejó que me insulten. A mí me ha costado todo lo que he hecho, y tampoco permito que se metan conmigo de esa forma. Yo sé quién soy, lo que le quiero transmitir a mis hijos, un buen ejemplo, he luchado por sacar a mi familia adelante", comentó.