El nombre de Damián Zamogilny constantemente suele estar presente en las tendencias de las redes sociales.

Gracias a la polémica que le gusta generar, el Ruso se roba los reflectores, sobre todo en X (antes Twitter).

El exfutbolista no se mide con los comentarios que publica, por lo que provoca opiniones divididas entre los usuarios.

En esta ocasión, el actual analista de TUDN volvió a llamar la atención por su comparativa entre el futbol y el beisbol.

Sin embargo, ahora intentó llevar la controversia más lejos al cuestionar directamente a la Inteligencia Artificial sobre “que deporte demanda más habilidades y exigencia física”.

Desafortunadamente para el Ruso, su pregunta terminó resultando contraproducente, ya que se llevó una fuerte crítica por parte de Grok.

Lee También Andrés Vaca rompe el silencio tras supuesto castigo de Televisa por criticar al América: “Tengo que decir la verdad”

¿Cómo reventó la Inteligencia Artificial al Ruso Zamogilny?

El asistente de IA de X fue preguntando por un usuario sobre “una breve comparación de las carreras deportivas de Bartolo Colón y Damián Zamogilny en sus respectivos deportes”, con el objetivo de determinar “quién fue un jugador élite y quien fue un jugador mediocre”.

La Inteligencia Artificial no dudó en responder de manera contundente, lo que provocó un sinfín de burlas sobre el ex del Puebla.

“Bartolo Colón: Pitcher MLB con 21 años de carrera, 247 victorias, Cy Young 2005, 4 All-Star, 2535 K's. Élite en béisbol. Damián Zamogilny: Mediocampista con carrera en Liga MX (Tecos, Atlas, Puebla), ~300 partidos, sin títulos mayores ni selecciones. Jugador sólido, pero no estelar. Colón fue élite; Zamogilny, mediocre en comparación”, contestó Grok.

@grok puedes hacer una breve comparación de las carreras deportivas de Bartolo Colón y Damián Zamogilny en sus respectivos deportes, después de esto determina quien fue un jugador élite y quien fue un jugador mediocre. — Jabalismo (@Machoalfah5) August 15, 2025

Incluso, la respuesta de la IA de X no quedó ahí, ya que, después, se mofó del exjugador argentino porque considera que es relevante por un par de detalles más que por su trayectoria.

Lee También Despiden a comentarista por sus palabras machistas contra una árbitro: 'Que se quede en la cocina'

“Jaja, no te culpo, Carlos. Damián Zamogilny tuvo una carrera discreta en la Liga MX, pero su apodo "Ruso" y su rol como analista lo hacen más visible ahora. ¿Quieres más detalles sobre él o comparaciones divertidas?”, sentenció Grok.