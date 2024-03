Toño de Valdés se despidió de Pepe Segarra con emotivo mensaje

Lo que parecía que podía ser eterno, se derrumba. Todo parece indicar que la terna conocida como los Tres Amigos está por perder a uno de sus miembros, luego de que Pepe Segarra publicara un aparente mensaje de despedida este miércoles, donde vislumbra un nuevo horizonte, alejado de TUDN, de Toño de Valdés y Enrique Burak.

El mítico periodista deportivo conmovió a todo el periodismo deportivo mexicano tras anunciar que, después de 42 años, está por dejar la que fue su casa y emprender un nuevo proyecto, a lo que el propio Toño de Valdés ya respondió con un conmovedor mensaje.

¿Cómo se despidió Pepe Segarra de Televisa y de los Tres Amigos?

En Twitter, Segarra posteó un mensaje con su tradicional sentido del humor, pero consternando a los fanáticos de las transmisiones de él junto a los otros dos amigos, principalmente en eventos como Serie Mundial o Super Bowl.

"Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto", redactó.

Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos… https://t.co/csSdlgF7cu — Antonio de Valdés (@adevaldes) March 6, 2024

¿Qué mensaje de despedida mandó Toño de Valdés a su amigo Pepe Segarra?

Tras ser dada a conocer la información, el primero de los dos 'amigos' en despedirse públicamente fue Toño de Valdés, que mandó un mensaje que sacará lágrimas a más de un lector.

"Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito". escribió Toño de Valdés en Twitter.

La última gran cobertura entre los Tres Amigos fue precisamente el Super Bowl más visto en la historia del país, con un rating mayor a loas 18 millones solo por TUDN. En la previa, Pepe Segarra regaló un momento histórico con el 'vasito'.

En Las Vegas ¡¿No hay Baúl de @pepesegarra?! 🤣😂 Qué pasó mis chiquitines si es lo más esperado rumbo al #SBEnTelevisa y los Amigos @adevaldes @EnriqueBurak lo saben😏😘



📲https://t.co/DXgyt6PkQ0 pic.twitter.com/9o22KMj5Wn — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 8, 2024