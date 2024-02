VIDEO: Luchador escupió a una niña y recibió tremenda golpiza de su papá

La lucha libre se ha consolidado como uno de los deportes más vistos a lo largo del mundo. Y pese a que suelen ser relacionadas a México, también en Estados Unidos y Japón pueden presumir infinidad de seguidores.

Y asistir a una función resulta una grata experiencia, ya que más allá del gran trabajo de realizan los gladiadores en el encordado, el ambiente que se vive en las gradas no se puede comparar con ninguna otra disciplina.

¿Luchado rudo escupió a pequeña aficionada?

En Estados Unidos hay una gran tradición por la lucha libre, no sólo profesional, sino también la amateur. Es muy común que gimnasios se realicen eventos, que no por ser pequeños significa que los luchadores no den todo de sí.

Para muestra lo que ocurrió con el rudo llamado Devin Danger, quien estaba tan metido en su personaje que nunca se imaginó que se llevaría una paliza. El luchador estaba por iniciar su participación y una niña intentó saludarlo.

Danger le estiró la mano, pero después la quitó y creyó que sería buena idea escupirle su chicle. Cuando se marchaba al ring, comenzaron a lloverle goles. La persona que los estaba agrediendo era el padre de la pequeña, quien enfureció con su acto.

Luchador escupe a niño, el papá del niño inmediatamente comienza a golpear al luchador. pic.twitter.com/UBd0pvSfeA — 𝕏 Millennials: La generación mas preparada (@Mille_Descubren) February 21, 2024

¿Qué paso con Devin Danger?

El gladiador nunca imaginó que el papá del infante tendría tal reacción y, aunque pudo hacerlo, no se defendió cuando estaba siendo golpeado. Finalmente, decidió ofrecer disculpas a la niña y su padre: No fue mi intención escupirle a la niña. Les pido perdón a ella y a su padre”.