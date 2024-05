Llegar a la National Football League (NFL) no es nada sencillo, sobre todo para los jugadores latinoamericanos.

Por tal motivo, el dominicano Bayron Matos es consciente del enorme reto que tendrá luego de que firmó contrato hace un par de semanas con los Dolphins de Miami para la temporada 2024.

El tackle ofensivo reconoció que tuvo que se arriesgó al salir de su zona de confort para poder ser parte de la mejor liga de futbol americano del mundo y ahora buscará ser un referente para todos los latinos.

“Mi mentalidad es que me vean y digan: un latino como nosotros pudo llegar a jugar en la NFL. No es fácil, estoy caminando en otras aguas, [pero] si trabajas sin parar, cosas buenas van a pasar. No es imposible”, declaró en conferencia de prensa el nuevo integrante de los Delfines.

El originarlo de Santo Domingo reveló que vivió las 48 horas más largas de su vida durante el Draft 2024, donde no logró ser seleccionado por ninguna de las 32 franquicias, pero no perdió la esperanza.

“[Al final] sí puede tener la llamada de los Dolphins de Miami y me puse a llorar porque había trabajado muy fuerte para este momento, [pero] si digo que me lo imaginaba, estoy mintiendo”, compartió con una enorme sonrisa en el rostro.

Bayron Matos, de tan solo 23 años, aceptó que le gustaría llegar al Super Bowl en su primer año como jugador de la NFL.

Además, otro de sus anhelos es que la liga pueda jugarse más en Latinoamérica porque así “vamos a tener más jugadores latinos en la NFL”.

“Uno de mis sueños es que llegue a más países latinos, que se juegue una vez al año en México y que se pueda expandir a otros países. ¡Quiero ser parte de esto!”, señaló.