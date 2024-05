La nueva temporada de la NFL está por confirmar todo su cronograma de partidos, aunque ya se han conocido algunas de las fechas internacionales. Tras el evento del Draft 2024, los equipos están trabajando en la integración de los novatos a sus esquemas de juego y aguardan con ansias conocer a sus rivales.

Esta semana la NFLconfirmó que el 6 de septiembre se disputará el primer partido de la temporada en Brasil. La ciudad de Sao Paulo acunará el choque entre los Green Bay Packers y Philadelphia Eagles, marcando así un nuevo hito en la historia de este deporte ya que será el primer partido en la semana inaugural que se disputará un día viernes en sus más de 50 años de historia.

La NFL por Netflix

No solo en Brasil se disputarán partidos de la NFL sino que también han sido confirmadas como sedes las ciudades de Munich (Alemania) y Londres (Inglaterra). Sin embargo, no ha sido esta noticia la que más atención ha ganado ya que aquellos aficionados que no tengan la posibilidad de asistir a disfrutar algunos partidos lo podrán ver desde cualquier parte del mundo.

Esto hace alusión en especial al partido de Navidad, una fecha muy particular para los amantes de esta disciplina que saben de la importancia que tiene este juego. La novedad es que la NFL Chrismas Day tendrá una única plataforma que lo transmitirá en vivo y será, nada más y nada menos que un gigante del streaming, Netflix.

El acuerdo al que han llegado es por los próximos 3 años. Para ser más precisos, para la Navidad de este año y las del 2025 y 2026. Netflix transmitirá en exclusiva estos partidos ya que “no hay eventos anuales en vivo, deportivos o de otro tipo, que se comparen con las audiencias que atrae el fútbol americano de la NFL”, remarcó Bela Bajari, directora de contenido de la plataforma de streaming.

Entonces, a partir de este año, los juegos de Navidad de la NFL serán transmitidos por Netflix en las ciudades de los equipos que se enfrentan. Los juegos también podrán verse en dispositivos móviles a través de la plataforma NFL+.