El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce protagoniza una de las relaciones del momento, pues ya está más que confirmado su noviazgo con la cantante Taylor Swift.

Además, por fin habló al respecto y aseguró que es una situación que no le afecta ni para bien ni para mal en su rendimiento dentro de los emparrillados.

"Que juegue mejor cuando Taylor Swift está en el estadio solo es coincidencia. He tenido muy buenos partidos a lo largo de mi carrera. Así que nada, es solo un poco de coincidencia, sin duda. Cuando menciono o todo mundo sabe que Taylor está en el estadio, las apuestas en Las Vegas sobre cuántas atrapadas tendré suben y bajan, no quiero arruinar nada de eso, así que mejor me lo reservo", aseguró.

Kelce se encuentra en Alemania para los partidos de la NFL en ese país y no quiso confirmar ni descartar la presencia de la cantante en el estadio del Eintracht Frankfurt.

