Grandes fueron las hazañas de Tom Brady dentro del emparrillado desde su primera presentación con los Patriots. El máximo ganador de Super Bowls en la NFL conquistó prácticamente todo dentro del futbol americano de Estados Unidos y es posible que su historia como mariscal de campo aún no tenga punto final.

O al menos así lo dejó entrever el ex pasador de los Pats. Durante una charla con 'DeepCut Podcast', el ex jugador de Nueva Inglaterra evidenció que aún siente el 'gusanito' por seguir jugando dentro del deporte de las tacleadas y que no descarta volver a la NFL.

Lee también ¿Qué fue el 'Juicio del Siglo' que marcó la vida de O.J. Simpson y de la sociedad estadounidense?

Sí, a sus 46 años de edad aún se plantea volver a tomar los controles de algún equipo de la NFL; sin embargo, ante un posible regreso, Brady reveló cuáles serían los equipos a los que no se opondría en caso de que llegara a recibir una llamada telefónica para platicar sobre su retorno.

¿Cuáles son los equipos con los que Brady podría regresar a la NFL?

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, afirmó el ganador del Super Bowl en siete ocasiones, seis con New England y uno con Tampa Bay.

Tom Brady participó en la NFL por un espacio de 23 años, de los cuales 20 fueron con el jersey de los Patriotas, mientras que el resto lo hizo con el de los Bucaneros. En remoto caso de que se decidiera a largar su historia como profesional en activo, primero la Liga tendría que aprobarlo, sobre todo después de que se está analizando su aceptación como propietario de la franquicia de los Raiders.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, puntualizó.