Una nueva polémica invade la vida como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), luego de dar a entender que los premios económicos que ganarían los medallistas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 podrían convertirse en recursos para el desastre provocado por el Huracán Otis en la costa de Guerrero.

Guevara, que ha vivido duras polémicas como las acusaciones de corrupción con desvío de más de 100 millones de pesos en el 2019, o la de los trajes de baño y apoyo para la selección de natación artística; volvió a declarar de forma polémica.

Lee también Aryna Sabalenka critica a la WTA por no tener el estadio de las Finals listo con anticipación

¿Qué dijo Ana Guevara sobre premios económicos de medallistas y el Huracán Otis?

Este martes, la directora de la CONADE se presentó en tierras chilenas para presenciar la segunda semana de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y a su llegada fue preguntada sobre lo acontecido en el huracán, a lo que ella respondió que pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se utilicen para el desastre.

"No ha cambiado el presidente el monto (recursos destinados a medallistas), yo creo que va a se lo mismo. El presidente no ha dado instrucción. Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el recurso, derivado por lo que está pasando el país, en específico la gente de Guerrero. Pero no hemos tenido respuesta, ni tampoco ha fijado una cantidad el presidente", expresó Ana Guevara.

Ante esto, habrá que esperar sobre lo que dicte la presidencia de la república, si reducen el presupuesto o lo mantienen, teniendo en cuenta la celebración de los Juegos Olímpicos en París 2024.