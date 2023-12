Acapulco estará listo para recibir el Abierto Mexicano de Tenis en 2024, Álvaro Falla, director del torneo, detalló que ya se están realizando las labores correspondientes para restaurar los daños que provocó el paso del huracán Otis en octubre pasado, mismas que tienen estimadas terminarlas en tiempo y forma para iniciar con la actividad (qualys) desde el 24 de febrero.

"Tuvimos muchas reuniones con el gobierno de Guerrero y el Gobierno Federal, con ellos se revisaron cuáles eran los planes para restaurar la ciudad y eso es lo que se está haciendo. Tardamos en tener una visión clara, pero podemos decir que estamos por Acapulco y vamos por Acapulco", comentó el director.

La Arena GNP, sede del certamen, fue uno de los sitios que se hizo viral en redes sociales por las claras afectaciones del fenómeno natural, al respecto Juan Antonio Fernández, director de operaciones del AMT, puntualizó que "la estructura del estadio no fue lastimada, fue la parte superior lo que tuvo afectación y prácticamente está a un 60 por ciento de reconstrucción, las gradas lastimadas en Cancha 1 y Grand stand ya fueron retiradas y deben de terminar (de montarlas) a finales de diciembre", aunque puntualizó que de momento desconocen la cifra económica de los daños totales del inmueble, así como los gastos de inversión para restaurarla, "no se tiene calculado, es proceso que va a llevar tiempo, porque nosotros no somos dueños de la arena y el seguro del estadio está trabajando con los dueños".

Álvaro Falla descartó que el paso del fenómeno provoque incrementos en el costo de los boletos, "nunca se ha puesto sobre la mesa, no hay cambios en los precios y vamos a mantener las condiciones que se requieren". De hecho señaló que "los boletos se vendieron en su totalidad" tras el anuncio de los primeros tenistas confirmados, mismos que siguen en pie para participar.

"Ninguno de los jugadores se ha retirado, más bien se quieren unir. Hay varios jugadores que quieren venir y va haber todavía un espacio para que se inscriban", aseguró el director, e incluso dijo los nombres de quienes han mostrado ese interés, "Grigor Dimitrov, Lorenzo Musetti, Borna Coric".

¡Sigamos ayudando a Acapulco y vamos a levantarlo juntos!

Más allá de tener el inmueble deportivo listo para finales de febrero, el hospedaje tanto para jugadores, miembros de ATP y asistentes, también está garantizado.

"En el hotel sede una torre se va habilitar únicamente para los jugadores, ATP y staff, (Esas habitaciones) no están en el inventario de los cuartos disponibles. Tenemos proyectadas tres mil habitaciones para febrero, estamos trabajando con la asociación de hoteles para tener el inventario real y creamos un departamento para ayudar a las personas (con esa información)", indicó Fernández.

Sobre la ayuda que el torneo brindará a los habitantes de Acapulco, Álvaro Falla adelantó que "los ingresos del evento Tennis Talks serán donados a esa causa, así como el boletaje de las qualys y lo generado por el torneo previo de golf".