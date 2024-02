Este sábado se desarrolló un evento magno de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Arena Ciudad de México, presentando su Night Fight en la capital del país; sin embargo, no todo se desarrolló en orden y David Faitelson aprovechó una riña en las gradas del recinto para atacar a las artes marciales mixtas y al boxeo.

Tras la violencia desatada en las gradas, Faitelson abrió el debate en redes sociales, expresando puntualmente que los deportes de contacto como las mma o el boxeo deben cambiar para prevalecer o, en un caso extremo, desaparecer. Algo que le ha acarreado severas críticas por usuarios de redes.

¿Qué dijo Faitelson de la UFC?

"Es evidente que algunos deportes generan violencia… La UFC y el boxeo son dos claros ejemplos de ello… No estoy seguro de que deban mantenerse, al menos como son hoy, en nuestra sociedad", expresó Faitelson en Twitter.

Uno de los personajes que le respondió es Hérculez Gómez, exjugador de Liga MX, quien le preguntó: "Por las peleas en las gradas? Hombre, debe de dejar de existir el futbol entonces", a lo que Faitelson contestó de forma más contundente.

"Pero el futbol no incita violencia…La artes marciales mixtas son un degenere de las artes marciales orientales, donde hay reglas, honor y hasta respeto. En el boxeo, si no corre “la sangre”, la gente no está satisfecha… ¿Este es el deporte a dónde llevarías a tus hijos, querido Hérculez Gómez?".

Faitelson asegura que la UFC 'no puede existir como es hoy'

Tras el debate en su primer tweet, el periodista de TUDN volvió a cargar contra la UFC, asegurando que es necesario el cambio con respecto a la violencia que genera y 'el mundo al que aspiramos'.

"Nadie quiere prohibir nada… Pero hay que reglamentar los deportes para que su esencia no sea generar la violencia… El boxeo debe cambiar. La UFC no puede existir como es hoy… La violencia parece ser la bandera de las nuevas generaciones y no es el mundo que queremos para nuestros hijos y nietos", enfatizó en Twitter.