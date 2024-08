La extenista española Garbiñe Muguruza es una de las máximas ganadoras del Abierto GNP Seguros, torneo que este año pasó a ser categoría 500 en la WTA y para celebrarlo, la nombraron como embajadora y está presente como invitada especial.

En conferencia de prensa este viernes, antes del comienzo de las semifinales del torneo, Muguruza recordó su bicampeonato en el Club Sonoma.

"Me hace muy feliz ver que este torneo prospere porque es muy familiar, te hacen sentir en casa. Te cuidan, te quieren y siempre he sentido un cariño especial. Ha sido el único torneo que he podido ganar dos veces y ver que progresa en un 500... solo hay 18 y que lo consiga es duro ese salto, es el doble y me hace muy feliz sobre todo ver que la ciudad se vuelca por venir al torneo", declaró Muguruza.

Además, quien será directora de las WTA Finals en Riyadh, destacó la inversión que ha puesto México sobre el deporte blanco, una semilla que en un futuro podría dar frutos.

"En México se está apostando mucho por el tenis, hay cuatro o cinco torneos mixtos y creo que gusta el tenis acá. Hay una escuela que se está trabajando. Es difícil sacar jugadores, aunque he visto algunas jugar acá pero creo que hay mucha apuesta y eso es el inicio de que la gente se motive a jugar, que haya torneos, que los niños puedan ver el torneo y decir 'yo también quiero jugar' y así empieza la rueda. Que los niños aspiren a ser como Svitolina o Lulu Sun", concluyó.