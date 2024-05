El basquetbolista Juan Toscano habló de su futuro en la duela y por el momento descartó que se vaya a unir a los Diablos Rojos de México Basquetbol en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

"Eso es falso, no tengo nada con Diablos somos amigos de los dueños, con Nick (el manager) nos llevamos bien, pero al momento es falso", indicó el exjugador de Golden State.

Toscano Anderson indicó que su objetivo principal es volver a la NBA.

"Es la primera cosa que quiero hacer, voy a tratar otra vez, es mi plan", mencionó el nacido en California.

El exjugador de Capitanes reveló que no formará parte de la Selección Mexicana que competirá en el preolímpico de cara a París 2024.

"Me acaban de operar hace dos meses, ahorita no estoy listo, a veces la Selección no es la mejor opción de mi carrera, pero ojalá en un futuro pueda regresar", afirmó Toscano.

Juan fue uno de los invitados especiales en la inauguración de la tienda oficial de la NBA en México, donde también estuvo Raúl Zárraga, director general de esta liga en el país, y habló de las posibilidades de un juego del Miami Heat en la CDMX con la presencia del mexicano Jaime Jáquez Jr.

"No hay nada qué anunciar (al respecto), seguimos explorando para ver cuál es la mejor opción para que el día de mañana vengan a México", reveló el directivo.

Zárraga reconoció que la participación de Jáquez Jr en la NBA pone como primer candidato al Miami Heat.

"Hay 30 posibilidades de los cuales elegiremos a dos, claramente que haya un equipo que tiene el mayor apego con la afición en México agrega valor", expresó Raúl.

El director puntualizó que la prioridad es renovar el contrato con la Arena CDMX para que siga siendo la casa de la NBA en el país.

"Estamos en pláticas, se ve bien (la renovación). México es uno de los principales candidatos para continuar con juegos de NBA", aseveró Zárraga.