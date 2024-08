Óscar Jiménez pidió a Televisa sacar a su esposa Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México se ha convertido en un fenómeno del que todos están halando, principalmente en redes sociales. Las constantes polémicas entre los participantes han sido lo más viral de los últimos días.

Una de las personas que constantemente mencionan es Mariana Echeverría, quien no es del agrado de los espectadores por sus actitudes, por lo que la han criticado. Y aunque ella está encerrada en el reality show, afuera su esposo Óscar Jiménez está sufriendo las consecuencias.

¿Óscar Jiménez pidió que expulsen a Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría se ha convertido en uno de los personajes de La Casa de los Famosos México que más controversia ha generado, por lo que muchos espectadores han optado por irse en contra de sus familiares.

Uno de ellos es Óscar Jiménez, portero del León, quien al parecer ya habló con la producción del reality show de Televisa para que sea una de las próximas expulsadas, debido a que su estancia está afectando su carrera.

Según la revista TV Notas, el portero de La Fiera ya ha escuchado algunos comentarios de sus compañeros de equipo, por lo que aunado a los constantes ataques que recibe en redes sociales, cree que es mejor que Mariana Echeverría salga del programa, porque además su imagen va a quedar mal para futuros proyectos.

“Los fans se empezaron a ir a las redes sociales de Óscar para atacar a Mariana. Le pusieron que cómo la soportaba. Que la sacara del reality. Que se divorciara de ella. Ha sido tanto el acoso que limitó los comentarios en las publicaciones de su Instagram y decidió hablar con la producción. Les dijo que por favor consideraran la posibilidad de que Mariana saliera. Que es madre de familia y esto era muy perjudicial para ella. Que es imagen de varias marcas y en su familia temen que al salir pueda perder contratos.

“Óscar no lo va a reconocer públicamente, pero él lo que espera es que salga nominada y sea expulsada. Sigue hablando con la producción, confiando en que la gente vea las cosas buenas de Mariana y que esto no acabe con su carrera. Su caso es más complicado que el de Adrián, ‘Gomita’ y Ricardo que, a final de cuentas, son irreverentes y más jóvenes. Aunque también pueden salir muy afectados, por su tipo de carrera, no les dañaría tanto como a Mariana. Estamos muy preocupados por ella”, comentó una fuente a la famosa revista.