Durante los recientes Juegos Olímpicos, Nicolás Otamendi, uno de los referentes del futbol argentino, rompió el silencio sobre un tema que ha generado mucho interés y debate entre los aficionados y los medios deportivos: la pérdida de su titularidad en la selección Argentina durante la última Copa América.

Nicolás Otamendi habla sobre la pérdida de la titularidad en la Copa América. Fuente: Instagram @nicolasotamendi30

Después de consagrarse campeón de la Copa América 2024 en Estados Unidos, Nicolás Otamendi se unió rápidamente al plantel de Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos. El argentino, conocido por su pasión y entrega en la cancha, se mostró abierto y sincero al compartir sus sentimientos y reflexiones sobre lo que significa para él esto en su carrera.

Leer más: Israel Reyes sería el jugador del América que tuvo una relación con Karime Pindter

"Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué, ya que ni hice juveniles en la Selección. Fui directo a la Mayor. Esto es algo soñado. En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. Saben que la Selección siempre es prioridad. Sacrifiqué mis vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos. Me ilusiona soñar con llevar la medalla dorada", advirtió Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi habla sobre la pérdida de la titularidad en la Copa América. Fuente: Instagram @nicolasotamendi30

El defensor también aprovechó para destacar el desempeño del equipo Mayor durante la Copa América, que culminó con un triunfo histórico para Argentina: "La ilusión con la que venimos, el competir, el que nos entre en la cabeza que cada torneo es arrancar de cero. Se dio una final soñada, ser bicampeón de América no es para cualquiera. Este equipo lo manejó de la mejor forma. Seguir compitiendo es la mentalidad del grupo".

"Más allá de que jueguen once, el grupo es importante. Hay que estar preparado para cualquier tipo de situación. Competimos hasta el final y se dio lo que todos soñamos, que era poder llevar la Copa a Argentina", añadió Nicolás Otamendi. Sin embargo, no ocultó su frustración por no haber sido titular: "Uno quiere estar. Te mentiría si te dijera que no me jodió el tener que salir. Yo nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Seguir compitiendo, intentar hacerlo bien cuando me toque".

Nicolás Otamendi habla sobre la pérdida de la titularidad en la Copa América. Fuente: Instagram @nicolasotamendi30

A pesar del dolor personal, Nicolás Otamendi expresó su comprensión hacia las decisiones del cuerpo técnico y destacó la importancia de estar siempre preparado mentalmente: "Me tocó definir las eliminatorias de penales, a Leandro (Paredes) también le tocó entrar, Lautaro (Martínez) definió la final. Son momentos que hay que estar preparados, de la cabeza más que nada. Después, en el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo".

Leer más: Cómo se encuentra la lesión en el tobillo de Lionel Messi

El compromiso y la pasión de Nicolás Otamendi por la Selección Argentina son indudables. Su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel, incluso sacrificando su tiempo de descanso, es un ejemplo de su dedicación y amor por la albiceleste.