Pese a no estar en la órbita de Javier Aguirre (al menos eso reflejan las más recientes convocatorias y oportunidades en la Selección Nacional), Julián Quiñones no deja de hacer goles.

El delantero colombiano, naturalizado mexicano, volvió a hacerse presente en el marcador, en la goleada que el Al-Qadisiya le propinó al Al-Ettifaq (4-0), dentro del siempre competitivo circuito saudita.

Como ya es costumbre, Quiñones fue titular con su conjunto y demostró por qué pelea por ser el máximo romperredes en esa Liga.

Lee también Mundial 2026: Entrenador de selección clasificada deja el cargo a pocos meses del torneo

Marcó el tercer tanto del Al-Qadisiya (92’), para llegar a 22 anotaciones en la actual campaña y colocarse sólo a una del británico Ivan Toney (Al-Ahli), en la batalla donde también es protagonista el astro Cristiano Ronaldo, con 20 tantos.

Julián vio acción durante todo el encuentro y volvió a demostrar que es pieza clave en el conjunto que dirige el experimentado técnico Brendan Rodgers, quien tiene plena confianza en un futbolista que brilla en Medio Oriente, más allá de que parece no ser tomado en cuenta por el Vasco Aguirre dentro de sus planes rumbo a la Copa del Mundo.

Lee también Mundial 2026: 'Gato' Ortiz protesta en contra del arbitraje tras no ser seleccionado para el torneo

Con esta victoria, el Al-Qadisiya llegó a 53 puntos, para afianzarse en el cuarto puesto de la clasificación, solamente a tres unidades del Al-Ahli, por lo que el sueño del título se mantiene vivo.