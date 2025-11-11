La Selección Mexicana se ha quedado corta en el Mundial Sub-17 efectuado en Qatar. Los dirigidos por Carlos cariño no tuvieron la suerte suficiente para poder avanzar a los dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares.

Con tres puntos obtenidos, productos de una victoria ante Costa de Marfil, México se despide de la competición, en donde necesitaba un milagro que al final se esfumó.

Aldo de Nigris Foto: Imago7

¿Por qué México quedó fuera del Mundial Sub 17?

Los partidos restantes de la última jornada que se jugaron esta mañana del 11 de noviembre, evitaron que el equipo azteca pudiera mantenerse con vida rumbo a los dieciseisavos. Principalmente, por la victoria de su similar de Uganda contra Francia.

🇺🇬 Uganda's first win at a World Cup sends them to the Round of 32!#U17WC pic.twitter.com/dOKmxNJtRX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2025

El Grupo F, sector al que pertenecía el 'Mini Tri', quedó de la siguiente manera: Suiza en primer lugar, con siete puntos, Corea del sur en segundo, con las mismas unidades, México tercero, con tres, y Costa de Marfil finalizó último, sin puntos.

Al entrenador Carlos Cariño se le juzgo mucho ante la falta de identidad en el juego que mostró el cuadro nacional. Al final, la falta de intensidad terminó por condenar el destino de la selección, quien termina con un papel decepcionante en la Fase de grupos.

Carlos Cariño, director técnico de la Selección Mexicana Sub-17 - Foto: Edgar Luna/EL UNIVERSAL

