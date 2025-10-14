La Selección Mexicana enfrenta esta noche un nuevo examen en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Tras la dolorosa goleada 4-0 sufrida ante Colombia, el equipo dirigido por Javier Aguirre está obligado a mostrar una mejor cara frente a Ecuador.

Ecuador, por su parte, llega con el ánimo en alto tras asegurar su clasificación al Mundial como segundo lugar en las eliminatorias sudamericanas. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, la “Tri” ha mostrado solidez defensiva y una base joven con talento.

Lee también Óscar “El Conejo” Pérez, el legendario portero mexicano que jugó tres Copas del Mundo

El historial entre ambas selecciones favorece a México, con 14 victorias en 24 enfrentamientos. Sin embargo, los últimos cinco duelos muestran una tendencia más pareja: solo una victoria para el Tri, dos empates y dos derrotas.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO





MIN 27 ATAJADA DE RANGEL

Pese al error en el penal, Rangel se reivindicó minutos después con una gran atajada

MIN 19 GOOOL DE ECUADOR

Mediante un penal se empata el juego

MIN 2 GOOOL DE MÉXICO

Germán Berterame pone adelante a México tras unos segundos

COMIENZA EL PARTIDO