La Selección Mexicana continuará su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo de 2026, donde fungirá como local, por lo que tendrá que hacer una actuación más que digna.

Nuestro país será el encargado de albergar, junto a Estados Unidos y Canadá, la justa mundialista del siguiente año.

De esta manera, se convertirá en el primero en la historia que la organiza en tres ocasiones (1970 y 1986).

Así mismo, el estadio Banorte (antes Azteca) será el primero en el orbe que inaugura tres Copas del Mundo.

En la Fecha FIFA de noviembre, el Tricolor sostendrá dos partidos amistosos ante representantes de la Conmebol que ya cuentan con su boleto para el Mundial asegurado.

Lee También Santiago Giménez se rindió en elogios para Gilberto Mora: "Este es diferente"

Luego de haber sufrido una escandalosa goleada (0-4) con Colombia y de haber empatado (1-1) con Ecuador, el equipo de Javier Aguirre volverá a medir fuerzas con selecciones de Sudamérica.

Con el objetivo se seguir creciendo futbolísticamente, los dirigidos por el Vasco tendrán una dura prueba.

Sobre todo, por la pésima imagen que dejó ante los Cafeteros en el AT&T Stadium de Arlington el pasado sábado 11 de octubre.

Contra Ecuador, el Tri mejoró ligeramente y evitó la derrota en el estadio Akron, la casa de las Chivas, aunque todavía tiene algunos rubros que perfeccionar.

Máxime cuando tiene la responsabilidad de jugar como local en la próxima Copa del Mundo.

Lee También Santiago Giménez reveló el "secreto" que hace diferente a Gilberto Mora en la Selección Mexicana

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de Javier Aguirre y contra quién?

En esta ocasión, México se enfrentará a Uruguay y Paraguay el siguiente mes, así que tendrá dos duros sinodales para medir su nivel.

El partido contra los Charrúas se jugará el sábado 15 de noviembre en el Territorio Santos Modelo (TSM), la casa del Santos Laguna.

De esta manera, la Selección Mexicana regresarán a Torreón, Coahuila, luego de una ausencia de 13 años.

El segundo compromiso del Tri será el martes 18 ante La Albirroja en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Cabe resaltar que la Selección Mexicana enfrentará a este tipo de rivales por petición de Javier Aguirre, quien busca enfrentarse a rivales bien ubicados en el Ranking FIFA, para seguir probando a sus jugadores de cara al Mundial de 2026.