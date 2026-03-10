La Selección Mexicana está a tres meses de comenzar su participación en el Mundial 2026, por lo que tiene el tiempo encima para afinar los últimos detalles.

El Tricolor debutará, en la Copa del Mundo, ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca, que será histórico al albergar la inauguración por tercera ocasión.

El equipo de Javier Aguirre continúa preparándose para ofrecer una actuación más que destacada en "su" justa mundialista.

En sus últimos partidos amistosos, el funcionamiento de México ha ido mejorando, sobre todo, comparado con las dudas que sembró a finales de 2025.

Sus tres triunfos consecutivos, sobre Panamá, Bolivia e Islandia, provocaron que los cuestionamientos sobre Javier Aguirre y sus dirigidos se diluyeran un poco.

Aunque, en la próxima Fecha FIFA tendrán unas pruebas más complicadas que afrontar.

La Selección Mexicana se estará enfrentando, en los próximos días, a Portugal (28 de marzo) y a Bélgica (31 de marzo), donde tendrá que demostrar que su mejoría es un hecho.

Una de las dudas que se tiene sobre el Tricolor es en la lista de jugadores que presentará el Vasco antes de encarar ambos duelos amistosos.

Sobre todo, porque Javier Aguirre todavía no tiene definida su convocatoria al 100% para la Copa del Mundo.

Para estos dos compromisos, el Vasco podría llamar a más de un jugador no nacido en México para "reforzar" a su equipo.

En esta ocasión, el experimentado director técnico mexicano podría echar mano de varios naturalizados; sus nombres han sonado, fuertemente, como buenas opciones.

Además, en el pasado, Javier Aguirre ya ha convocado a naturalizados, por lo que no sorprendería que se apoyara de ellos para esta y futuras convocatorias.

¿Cuántos naturalizados podría convocar Javier Aguirre para los próximos partidos de la Selección Mexicana?

Entre las opciones de naturalizados que tiene Javier Aguirre para convocara a la Selección Mexicana, están Germán Berterame (Argentina), Julián Quiñones (Colombia), Álvaro Fidalgo (España), Richard Ledezma (Estados Unidos) y Obed Vargas (Estados Unidos).

Cabe resaltar que, solamente, el Maguito no ha jugado un solo minuto con el Tricolor, a diferencia de los otros cuatro futbolistas; sin embargo, todo parece indicar que será considerado por el Vasco para enfrentar a Portugal y Bélgica.