La Selección Mexicana Sub-17 se encuentra a unos días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2025.

El Tri, comandado por Carlos Cariño, se encuentra instalado en el Grupo F con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

El combinado nacional primer se enfrentará a la selección asiática el martes 4 de noviembre, después jugará ante la africana el viernes 7 y cerrará la Fase de Grupos contra la europea el lunes 10.

Esta generación cargará con la responsabilidad de representar a un país que ha conquistado el trofeo en dos ocasiones.

México levantó el trofeo de la Copa del Mundo Sub-17 en 2005, de la mano de Jesús Ramírez.

Después, ganó su segundo título en 2011, con Raúl Gutiérrez al frente del equipo mexicano.

Gracias a esos dos campeonatos, nuestro país ubica la tercera posición, junto a Ghana, de las selecciones más ganadores en el Mundial de la especialidad, sólo por detrás de Brasil (4) y Nigeria (5).

En los siguientes años, la Selección Mexicana alcanzó dos finales (2013 y 2019) y un cuarto lugar (2015), es decir, está acostumbrada a ser una fuerte candidata para pelear por trofeo.

Aunque, en la última edición de la Copa del Mundo (Indonesia 2023), quedó eliminada en los octavos de final, por lo que tratará de cambiar esa mala imagen que dejó hace dos años.

Este martes 21 de octubre, dos días antes de que México viaje a territorio asiático, el timonel tricolor, Carlos Cariño, reveló el nombre de los 21 futbolistas que representarán a nuestro país en Qatar 2025.

A pesar de que era prácticamente un hecho que no estaría en la lista definitiva, este día se confirmo que Gilberto Mora no participará en el Mundial Sub-17.

De acuerdo con el propio entrenador del Tri Menor, la decisión fue tomada para que Morita tuviera descanso luego de que jugara hace unos días la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025.

La Selección Mexicana Sub-17 presenta su convocatoria para el Mundial sin Gilberto Mora

Abdón Turrubiates | León | Portero

Matías Velázquez | Santos | Portero

Santiago López | Toluca | Portero

Adrián Itzani | Pachuca | Defensa

Félix Contreras | Real Salt Lake | Defensa

Ian Olvera | Tijuana | Defensa

Jhonnatan Grajales | Chivas | Defensa

José Navarro | Pachuca | Defensa

Michael Corona | León | Defensa

Gael García | Chivas | Medio

Jorge Sánchez | Monterey | Medio

Karin Hernández | León | Medio

Kenneth Martínez | FC Juárez | Medio

Óscar Pineda | Chicago Fire | Medio

Íñigo Borgio | Leganés | Medio

Aldo de Nigris | Monterrey | Delantero

Alex Gutiérrez | Cruz Azul | Delantero

Humberto Mancilla | Pumas | Delantero

Lucca Vuoso | Santos | Delantero

Luis Gamboa | Atlas | Delantero

Máximo Reyes | Santos | Delantero