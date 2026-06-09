Selección Mexicana Femenil termina su aventura en Australia con un descalabro ante las Matildas

La gira por Australia tuvo un cierre amargo para la Selección Mexicana Femenil. El Tri no pudo repetir la hazaña del encuentro anterior y cayó 3-1 ante las Matildas, que mostraron fortaleza en Sídney para evitar un segundo descalabro frente a las aztecas.

Para este segundo duelo, Pedro López decidió modificar su alineación y darle la titularidad a Jasmine Casárez, Karla Nieto y Diana Ordóñez. María Sánchez, Nancy Antonio y Kiana Palacios fueron las sacrificadas en esta ocasión.

Vestidas de blanco y con la misión de repetir la dosis a las australianas, las mexicanas saltaron al CommBank Stadium de Sídney sin temor y con una intensa presión que estuvo cerca de dar frutos apenas a los seis minutos de juego.

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Winoah Heatley buscó una salida por dentro con su compañera Kennedy, pero la gran lectura de Alexia Delgado evitó que se completara el pase. La mediocampista tricolor interceptó el esférico y se lo dejó a Diana Ordóñez, quien, sin pensarlo, se acomodó a la pierna derecha y sacó un disparo desde fuera del área que salió con poca potencia y fue controlado por la arquera australiana.

La velocidad de las locales, su intensidad y la rapidez en la construcción de juego fueron un dolor de cabeza para el conjunto mexicano, que intentaba resistir los constantes embates.

Australia abrió el marcador al minuto 22 con una jugada prefabricada. El centro de Wheeler fue desviado por Saldívar, pero el balón quedó dentro del área mexicana y, tras una serie de rebotes, llegó a los pies de Kennedy, quien lo mandó al fondo de la red.

Esthefanny Barreras evitó que las locales ampliaran su ventaja apenas dos minutos después y su intervención terminó siendo clave para la reacción mexicana.

Tal como ocurrió en el arranque del partido, el Tricolor presionó la salida de las Matildas para provocar un error. Montse Saldívar recuperó el balón por la banda izquierda y de inmediato envió un centro que fue rematado por Ordóñez para decretar el 1-1 al minuto 26.

La anotación de la delantera mexicana revivió a la afición tricolor presente en el inmueble, que celebró con fuerza el empate.

El segundo tanto parecía cercano para ambas selecciones, pero fueron las anfitrionas quienes lo encontraron. Al 36', Sam Kerr marcó gracias a que su disparo se estrelló en el poste y posteriormente rebotó en la espalda de Barreras antes de ingresar al arco.

Ya en la segunda mitad, Australia mostró mayor claridad ofensiva y el tercer gol parecía cuestión de tiempo. Fue hasta el minuto 70 cuando llegó el 3-1 mediante un letal contragolpe que Caitlin Foord se encargó de definir.

México no dejó de intentarlo, pero no encontró la forma de recortar distancias.

De esta manera, el equipo de Pedro López culminó una productiva gira por Australia que dejó aspectos positivos y otros por corregir de cara a noviembre, cuando buscará su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.