Es muy común que los futbolistas inicien noviazgos con personalidades de la farándula, especialmente con cantantes o actrices. Danna Paola cumple con esas dos características, por lo que en más de una ocasión se le ha relacionado con jugadores de futbol.

Sin embargo, la interprete mexicana siempre ha sido muy hermética con su vida personal, aunque en una entrevista que dio en España tuvo en resbalón, dejando entrever que tuvo un amorío con un famoso futbolista brasileño.

¿Danna Paola y Neymar fueron novios?

Danna Paola fue la reciente invitada al programa español 'La Revuelta', donde entre muchas cosas habló de sus relaciones del pasado, siendo cuestionada sobre si alguna vez salió con un futbolista.

David Broncano le cuestionó además si su actual pareja jugada en el Real Madrid, todo esto sin imaginar que la mexicana iba a terminar revelando una información que nadie conocía.

“No, no. Yo ya he estado con futbolistas que no voy a decir. He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos”, contestó Danna.

Sin embargo, David Broncano fue insistente y fue acorralando con sus preguntas a la cantante mexicana, quien cunado escuchó el nombre de cierto famoso brasileño se comenzó a poner nerviosa.

Danna Paola y Neymar fueron captados varias veces juntos en el pasado. Foto: Especial

"Sí que sale. Neymar, ¿no?”, le preguntaron a Danna Paola, quien respondió “sí, nos conocimos”, pero aseguró que nunca fue su novio.

"Se le ve cachondo, se le ve gracioso", lanzó Broncano, quien escuchó un rotundo “claro” como respuesta. Finalmente le dice el conductor español que cuando estaba Neymar en el PSG tenía mucho tiempo para hacer ciertas cosas.

"Un poco sí. ¡Dios mío! Esto nunca lo había dicho", respondió Danna Paola nerviosa, ya que nunca había comentado nada sobre su relación con Ney.