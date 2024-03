Las cosas no son siempre lo que parecen, a veces hay que mirar un poco más allá para comprender la realidad. Los test son una forma de conocer aspectos ocultos de nuestra mente, qué dirías si supieras que la imagen que encabeza este artículo es algo más que números? Recuerda que encontrar los números no es fácil. Cuando empiezas aparecen patrones y te emocionas, pero cuando crees que ya las tienes todas, un montón de formas sugerentes te hacen pensar que algo que sabes está escondido y no puedes parar hasta encontrarlo. Si quieres saber más sobre si tienes un alto coeficiente intelectual, no te pierdas este test que en De10 hemos preparado para ti.

Lee más: Hugo Sánchez se lanza en contra de Javier Alarcón, tras "alabar" al América: "Parece que estás en Televisa"

Medir la inteligencia humana basándose sólo en una prueba estándar de coeficiente intelectual es "altamente engañoso", según afirma un equipo de científicos. Recuerda que los test de IQ o visuales no representan nada en torno a tus capacidades intelectuales, solo es un desafío de destreza y nada. El siguiente desafío de GenialGurú requiere mucha concentración, observación y agudeza visual.

Las cosas no son siempre lo que parecen. A veces hay que mirar un poco más allá para comprender la realidad. ¿No lo crees? Foto: Producción El Universal

Este es el resultado del test de alto coeficiente intelectual

La imagen muestra una sopa de números donde se esconde el 139, atrévete a aceptar el desafío donde tienes solo 10 segundos para resolver este test. El 5 por ciento de las personas logró resolver el desafío visual y resolver el acertijo. Si has encontrado el número 139, felicidades, eres uno de los pocos que logró solucionar este problema de virus sin ningún problema. Recuerda que los test visuales no tienen una validez científica por lo que no debe considerarse criterio para determinar enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico, si sufres problemas de pensamiento es mejor recurrir a la ayuda de una especialista.

Lee más: ¿MexTour o MoleTour? La Selección Mexicana confirma a los rivales que enfrentará en 2024

Las cosas no son siempre lo que parecen. A veces hay que mirar un poco más allá para comprender la realidad. ¿No lo crees? Foto: Producción El Universal

El IQ es un número que intenta medir la inteligencia de una persona. Por eso se mide por un lado la edad y por otro la aspectos de su vida y educación. Haciendo una serie de pruebas para averiguarlo, se puede determinar el coeficiente comparando los resultados con otros de la misma edad, de esta forma podrás saber si estás por encima de la media, es normal para tu edad o tienes más dificultades que la mayoría.