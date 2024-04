Además de ser un pasatiempo divertido, los acertijos visuales tienen algo que nos impulsa a resolverlos. Quizás sea porque forman parte del ADN humano y al erigirse como difíciles, nuestro cerebro no va a parar hasta conseguirlo.

El desafío de realizar este acertijo visual en tan solo 7 segundos. Fuente: Genial Guru

Por eso seleccionamos el reto viral que casi nadie es capaz de hacerlo a la primera. Solo los más inteligentes son capaces de llegar al resultado sin mirar las soluciones. ¿Te animas a resolverlo?

Aquellos que se animen a resolver este acertijo visual tendrán que poner en juego sus habilidades mentales. Por eso, la paciencia y los modos de perspectivas son fundamentales para llevar a cabo con éxitos este tipo de desafíos. ¡A jugar!

Localizar el grave error en la escena

En la siguiente imagen se puede observar la escena de un día lluvioso y vemos en este acertijo visual a varias personas protegiéndose de la lluvia con ayuda de un paraguas.

Sin embargo, hay un grave error que no cualquiera es capaz de notar y la misión será encontrarlo. Lo primero que llama nuestra atención es que, a pesar de tener protección contra la lluvia, hay charcos debajo de ellas.

Solución del acertijo

¿Te das por vencido? Venga, te damos otros 7 segundos de regalo. Si, por el contrario, ya lo has averiguado o te has cansado y quieres conocer la respuesta, sigue leyendo.

La solución del acertijo visual es que, a pesar de no estar protegida de la lluvia, la mujer con el cabello corto, vestida de rojo y con un bolso cruzado del lado izquierdo, no se está mojando y no tiene un charco debajo de sus pies como los demás.

Los acertijos visuales y los juegos mentales son ejercicios fantásticos, que nos divierten al tiempo que nos ayudan a exprimir las neuronas y ejercitar el músculo del pensamiento. Todo viene de ahí: la creatividad, la memoria, la capacidad crítica y todo ello puede y debe entrenarse.