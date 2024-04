Cristian ‘Chicote’ Calderón cambió los abucheos por aplausos. Semanas atrás, el futbolista salió por la puerta de atrás de Chivas, lo que hacía suponer que comenzaría un declive en su carrera, ya que sus constantes indisciplinas generaron que pocos equipos estuvieran interesados en él.

No obstante, de manera sorpresiva, América dio la campanada y lo fichó, lo que de inmediato generó desprecio por parte de la afición azulcremas, ya que venía directo del acérrimo rival.

¿Qué diferencias ve Chicote entre Chivas y América?

El Chicote Calderón es un jugador totalmente diferente al que se vio en las Chivas y se nota en su nivel de juego. Actualmente, es titular inamovible en el esquema de André Jardine y se ganó ya a los fanáticos de las Águilas.

Incluso el propio futbolista reconoce que hay muchas diferencias entre los azulcremas y rojiblancos, entre los que destaca el profesionalismo de todos sus compañeros.

“Sí la verdad sí, no me gusta ir al gimnasio, sentía que a lo mejor era algo que no necesitaba. Y acá desde el primer día hablé con el preparador físico y le dije que me tuviera paciencia”, le respondió a Jesús canelo Angulo.

Por otra parte, aseguró que en cuento se confirmó su llegada al América, le prometió que todas esas polémicas que vivió en el Guadalajara no volverían a ocurrir, debido a que ahora sí se iba a comprometer con su carrera.

“Me acuerdo que le dije a mi esposa, está va a ser una nueva vida e iba a cambiar hábitos que ya se me estaban haciendo costumbre”, finalizó.