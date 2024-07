El mandamás de la Liga MX, Mikel Arriola, se manifestó satisfecho luego de que el balompié nacional finalmente se impuso ante la MLS en el All-Stars Game, goleando 4-1; a pesar del buen sabor de boca que le dejo al presidente, aprovechó para mandarle un mensaje a Javier Aguirre ahora que es el técnico de la Selección Mexicana.

¿Cuál fue el mensaje de Mikel Arriola a Javier Aguirre?

Arriola no tiene la menor duda de que harán un gran trabajo El Vasco junto con Rafael Márquez, pero les mando un mensaje previo a la Leagues Cup que esta a punto de comenzar; “Que vean la Leagues Cup porque me parece que por ahí pueden surgir buenas ideas, este es un torneo que va a generar mucho volumen de futbol y ojalá estén pendientes”.

Mikel Arriola dijo que este torneo es la segunda ocasión en que se lleva a cabo, por lo cual el nivel de competencia será alto; “obviamente la segunda edición nos tiene que entregar mucho más entretenimiento, nuestros fans son 160 millones de personas en tres países, creo que tenemos que entregar partidos de mucha calidad, por el rival que se trata”, explicó.

El presidente dijo que la primera etapa de la Legues Cup será intensa pues habrá cuatro juegos por día, además de que no habrá empate en ningún encuentro; “La etapa de grupos es muy relevante porque vamos a tener cuatro partidos. Y después nos vamos al knockout. Ahora esta innovación de penaltis me parece que, al no haber empates, se incrementa el nivel”, especifico.