Previo a la derrota del América contra Toluca en la Final del Clausura 2025, existía una gran controversia por el posible tetracampeonato de las Águilas. Algo que sólo ha hecho un equipo en la historia del futbol mexicano, las Chivas.

Sin embargo, ya se conoce la historia, el equipo azulcrema perdió en el Nemesio Diez, y permitió que el Guadalajara, siga siendo el único equipo en ganar cuatro campeonatos seguidos. Pero, el Rebaño no está exento de las críticas, ya que esto lo consiguieron de 1958 a 1962.

Sobre este tema y sobre el amargo cierre de campaña del América, salió a hablar el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, que además de dar un mensaje de motivación para los aficionados, lanzó una indirecta hacia su rival del Clásico Nacional.

Lee también Santiago Giménez rompe la sequía goleadora con la Selección Mexicana; anota ante Suiza

¿Qué dijo Emilio Azcárraga sobre el tetracampeonato de las Chivas?

En entrevista para TUDN, Azcárraga soltó unas declaraciones que no cayeron bien en el entorno de las Chivas. Con referencia justamente al tetracampeonato del balompié nacional.

“He visto memes interesantes donde por ejemplo dice: ‘Yo sí vi a mi equipo tricampeón, a mí no me lo contó mi abuelo’, lo cual me parece muy divertido y es una gran verdad. Lo que se hizo fue muy impresionante”, declaró el dueño del club.

⚽️🦅 En Corto entrevista con Emilio Azcárraga Jean quien nos habla de los resultados y compromisos de Club América Publicado por Contacto Deportivo en Jueves, 5 de junio de 2025

Cierto es que el directivo no mencionó como tal a las Chivas, esto se toma como un mensaje o burla hacia ellos, o hacia Cruz Azul, quienes han sido tricampeones, pero hace ya muchos años atrás. Mientras que el América hizo historia al ser el primer equipo en la era de los torneos cortos en conseguir tres títulos al hilo.

Finalmente, también mandó un mensaje que motiva a la afición azulcrema: "El América está para ganar títulos. Para nosotros, no ganar es un fracaso. Evidentemente, prefiero estar en el fracaso de no haber ganado un tetracampeonato que en lo que hacen otros".

El equipo de las Águilas recibió la visita inesperada de Emilio Azcárraga. Foto: Especial.

"Hay que trabajar. La afición del equipo se merece mucho más. Debemos asumir la responsabilidad de ser mejores y empezar a competir en la Liga MX, Leagues Cup y Concacaf. No nos vamos a bajar de ese barco", finalizó.

Lee también Pumas está cerca de romper el mercado de transferencias con el fichaje bomba de Aaron Ramsey