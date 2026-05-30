Australia es la penúltima prueba para Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo a su debut en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

Y es aquí, en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde el Vasco comenzará a disipar dudas y afianzar su 11 ideal con el que abrirá la Copa del Mundo. Las incógnitas ya son mínimas.

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Mañana se dará a conocer la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo y los nombres de César Huerta, Alexis Vega o Luis Chávez, jugadores cuestionados por su estado físico, parecen estar arriba del barco tricolor.

Una vez conocida la convocatoria final, México tendrá una última prueba, frente a la Selección de Serbia, el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

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Posible alineación de México

Ayer la Selección Mexicana tuvo un entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación, en el que se pudo ver un poco más del trabajo de Javier Aguirre y Rafael Márquez.

Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Johan Vásquez son algunos jugadores claves que el Vasco quiere ver en este duelo frente a la Selección de Australia

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gómez, Jesús Gallardo

Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez

Delanteros: Alexis Vega, Armando González y Roberto Alvarado

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