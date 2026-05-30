Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo donde el país de la “Hoja de Maple” será anfitrión junto con Estados Unidos y México. El mediocampista de Tigres llegará a la justa mundialista después de pelear contra Toluca por el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Después de la publicación de la convocatoria canadiense, Tigres publicó un video en el se muestra el momento en el que futbolista se enteró de que formaría parte del torneo de la FIFA. “Estoy muy feliz porque, día con día, Tigres me dio eso. Sin el esfuerzo de un club no llegas a una selección”, aseveró Flores Dorrell.

Oriundo de la comunidad de Georgetown en Ontario, Canadá, el mediocampista de 22 años tiene ascendencia mexicana por parte de su papá. Desde que cumplió 15 años tuvo la intención de portar los colores de la Selección Mexicana, sin embargo, solo disputó tres partidos: dos amistosos y uno en la Concacaf Nations League.

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En febrero del presente año, la FIFA autorizó su cambio de federación a través del trámite “One Time Switch”. Con ello renunció a la posibilidad de volver a representar al Tricolor. Incluso, durante una entrevista con el portal canadiense OneSoccer, sentenció que jugar en Canadá se sintió “más como estar en casa” que en México.

“Estuve en el sistema mexicano desde que tenía quince años. El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México con ese equipo. No estoy diciendo nada malo del equipo, pero siento que también es como un tema cultural que no encaja conmigo, como mi estilo y obviamente el vínculo que sentí con cada selección nacional. Tomar la decisión obviamente no es fácil, pero tienes que ir a donde sientes que es lo correcto, y sentí que era lo correcto", reconoció Flores Dorrell.

En la Copa del Mundo de 2026, Canadá formará parte del Grupo B junto con Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

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¿Qué partidos jugará Canadá en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Viernes, 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Estadio de Toronto | 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Jueves, 18 de junio

Canadá vs Qatar | Estadio BC Place de Vancouver | 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Miércoles, 24 de junio

Suiza vs Canadá | Estadio BC Place de Vancouver | 13:00 horas (tiempo del centro de México).

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