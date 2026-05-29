Cada vez faltan menos días para que el mundo vuelva a detenerse frente a una cancha de futbol.

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya entró en su etapa decisiva y a menos de 15 días para que ruede el balón en el partido inaugural, la expectativa crece entre millones de aficionados que aguardan el arranque del torneo más importante del planeta.

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México, como una de las sedes anfitrionas, vive un ambiente especial, con la ilusión de volver a protagonizar una justa mundialista en casa y con la esperanza de que el Tricolor pueda aprovechar la localía para trascender.

En medio de esa emoción, todas las miradas están puestas en Javier Aguirre y la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial.

El estratega nacional afina los últimos detalles antes de revelar de forma oficial a los 26 futbolistas que representarán al país en la máxima justa, una convocatoria rodeada de incertidumbre por lesiones, dudas en algunas posiciones y decisiones que podrían generar debate entre la afición.

Filtran la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Sin embargo, hubo alguien que ya se le adelantó al Vasco. Se trata del periodista de TV Azteca, David Medrano, quien compartió la lista de 26 convocados, que "de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos"

Fue a través de sus redes sociales donde el comunicador de Azteca Deportes dio a conocer la información. "Se acabó el misterio", escribió Medrano junto a su lista.

Lista del Vasco Aguirre, según David Medrano:

Esta es la lista de convocados de Javier Aguirre, según David Medrano. FOTO: @medranoazteca