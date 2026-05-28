La televisión deportiva en México vivirá un reencuentro que marcó a varias generaciones. La histórica mancuerna entre José Ramón Fernández y Andrés Bustamante volverá a escena durante la cobertura de la Copa del Mundo de 2026, ahora bajo la señal de ESPN, cadena que apostó por recuperar una fórmula que transformó las transmisiones deportivas hace décadas.

Durante los años de Imevisión y después en TV Azteca, José Ramón Fernández construyó un estilo crítico, frontal y analítico para informar sobre el deporte. A ese formato se sumó el 'Güiri Güiri', quien irrumpió con humor, sátira y personajes que dieron una identidad distinta a espacios emblemáticos como Los Protagonistas.

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La combinación entre ambos personajes logró conectar con millones de televidentes en eventos como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

El éxito de esta dupla encontró fuerza en personajes como “Ponchito”, “El Doctor Chunga” y, especialmente, “El Hooligan”, quienes se volvieron parte esencial de las coberturas internacionales.

¡REGRESA EL HOOLIGAN! 😎Andrés Bustamante, mejor conocido como o "El Güiri Güiri", estará en exclusiva en ESPN. pic.twitter.com/eTT2g6Rik6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 26, 2026

Este último personaje destacó por sus irrupciones inesperadas en los foros, bromas pesadas y momentos caóticos junto a José Ramón Fernández, escenas que hoy podrían calificarse como virales pese a existir antes de la era de redes sociales.

La nostalgia tendrá un nuevo episodio

ESPN confirmó la incorporación de Andrés Bustamante para el Mundial de 2026 con el objetivo de revivir la química que distinguió a una época dorada de la televisión deportiva mexicana. La apuesta no llega sola, ya que el comediante regresará acompañado de varios de sus personajes más recordados.

El esperado reencuentro entre José Ramón Fernández y el 'Güiri Güiri' promete recuperar el sello que mezcló información, alegría y espectáculo.