El Mundial de 2026 está muy cerca y para Hugo Sánchez no hay margen de error. El histórico exdelantero dejó claro que la Selección Mexicana tiene una oportunidad única para hacer historia en casa y todo debe arrancar con una victoria sobre Sudáfrica, en el partido inaugural.

El Pentapichichi recordó lo que significó jugar el Mundial de 1986. Hugo sabe que debutar en casa cambia todo y considera fundamental iniciar con fuerza.

“Desde niño, soñé con jugar un Mundial en mi país. Se me dio en el 86. Jugué un partido inaugural, metí un gol, ayudé junto con Fernando Quirarte... Le ganamos a Bélgica y ojalá que empecemos muy bien, ganándole a Sudáfrica. A todos los jugadores mexicanos, les digo que no se va a repetir este momento, esta historia, esta inauguración o esta Copa del Mundo en México”, explicó a EL UNIVERSAL Deportes.

Para la leyenda, vencer a Sudáfrica no será sencillo, pero tampoco imposible. Considera que el Tricolor tiene todo para arrancar bien.

Lee también Reportero de ESPN sufre agresión durante festejos de Cruz Azul por el título del Clausura 2026

También pidió máxima concentración a los futbolistas de Javier Aguirre. Sabe que jamás volverán a tener la posibilidad de disputar un Mundial en casa y por eso cree que deben asumir la responsabilidad desde el primer minuto del torneo.

“Que aprovechen su momento y la ocasión que tienen para hacer historia”, pero “no nada más en el partido inaugural. Me gustaría que disfrutaran todos los partidos en los que van a participar, que disfruten el momento y aprovechen las circunstancias de haber sido elegidos, porque no todos tienen ese privilegio de integrar una lista final para la Copa del Mundo”.

Hugo también reconoció la satisfacción que representa para México organizar su tercera Copa del Mundo: “Como mexicano, me siento orgulloso de que seamos el único país que ha organizado tres Mundiales de manera administrativa y hemos demostrado nuestra capacidad en esta índole, somos los mejores en cuanto a eso”.