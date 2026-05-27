La fiesta por el campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026 dejó imágenes de euforia, color y miles de aficionados reunidos en las calles de la Ciudad de México.

Sin embargo, la celebración también registró un episodio lamentable que involucró al periodista de ESPN, Marcelino Fernández, quien sufrió una agresión mientras cubría los festejos del club cementero.

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El pasado fin de semana, Cruz Azul conquistó el décimo título de Liga de su historia después de vencer 2-1 a Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

El conjunto celeste logró una remontada dramática gracias a un autogol de Rubén Duarte al minuto 55 y a una anotación del argentino Rodolfo Rotondi en el tiempo agregado, al 90+5’, resultado que selló el campeonato con marcador global de 2-1.

La victoria provocó una explosión de júbilo entre la afición cementera, que acudió al Ángel de la Independencia para celebrar la nueva estrella del equipo. Entre cánticos, banderas y playeras azules, los seguidores de La Máquina llenaron Paseo de la Reforma con un ambiente de fiesta. Incluso, la Torre BBVA se iluminó de azul y mostró el escudo del club en señal de apoyo al nuevo campeón del futbol mexicano.

No obstante, en medio de la celebración ocurrió un incidente que generó molestia en redes sociales.

Marcelino Fernández, reportero de ESPN, realizaba su labor periodística cuando un aficionado le arrojó espuma de manera excesiva, hecho que interrumpió momentáneamente su cobertura desde el lugar.

Un video del momento circulo en plataformas digitales. En las imágenes, el comunicador aparece cubierto de espuma en el cabello, rostro y parte del cuerpo, situación que provocó críticas hacia algunos seguidores celestes por considerar la acción una falta de respeto.

Se pasaron de lanza con el buen @marcelinofc

La raza es culera. pic.twitter.com/QkWBEBfxTa — Capitán FC Mundialista 🇲🇽🦅 (@CapitanFC13) May 27, 2026

Después del incidente, el propio reportero aclaró que el comportamiento no representó a la mayoría de los asistentes cementeros y destacó la actitud del resto de aficionados presentes.

"Realmente fue solo uno, la gente se comportó a la altura y dejó trabajar, algo que no es tan sencillo en una situación así; una piedrita en el camino y ya", escribió Marcelino.