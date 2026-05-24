El Apertura 2009 de la Liga MX fue escenario de una de las acciones más polémicas en la historia del futbol mexicano, protagonizada por Joel Huiqui, hoy entrenador de Cruz Azul

En la previa de la final que disputará el exdefensor ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, se ha vuelto viral el recuerdo de aquella jugada en la que, vistiendo la camiseta celeste, Huiqui se lanzó al césped y desvió con la mano un disparo de Monarcas Morelia. Tras el contacto, el jugador fingió estar “dormido”, lo que dio origen al apodo de la famosa “Muertinha”.

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La acción fue relatada en su momento por Paco González y David Medrano, narradores de TV Azteca, quienes inmortalizaron la polémica con su estilo. Desde entonces, la jugada ha quedado marcada como uno de los episodios más recordados de las finales del futbol mexicano.

Recientemente, TV Azteca compartió una nueva versión de la narración, esta vez a cargo de Antonio Rosique, acompañado por los comentarios de Luis García y Jorge Campos.

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La reinterpretación generó un intenso debate entre los aficionados, quienes reaccionaron en redes sociales con opiniones divididas.