La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial dejó varias imágenes para el recuerdo, pero una de las que provocó polémica no ocurrió dentro del terreno de juego.

El protagonista fue Saúl "Canelo" Álvarez, quien quedó en el centro de la controversia tras un breve encuentro con Harry Kane.

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El campeón mexicano acudió al estadio como invitado especial y también participó en el espectáculo de medio tiempo, donde presentó a la banda Maná. Sin embargo, también robó reflectores después de que se difundiera un video en redes sociales.

En las imágenes se observa a la selección inglesa al salir de los vestidores.

¿Cómo fue el incómodo momento en el que Canelo buscó el saludo de Harry Kane?

Harry Kane encabeza el grupo junto con Jude Bellingham, mientras Canelo esperaba a un costado con la intención de saludar al delantero.

El boxeador extiendió la mano, pero el atacante continúa su camino sin responder de inmediato.

Ante esa situación, el jalisciense tocó el brazo de Kane para llamar su atención. Segundos después, el capitán inglés responde al saludo, pero de una manera un poco indiferente y continuó su recorrido junto con el resto de sus compañeros.

El episodio dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales.

Algunos consideraron que Kane no reconoció al mexicano, mientras otros criticaron la insistencia del boxeador para obtener el saludo.

Las publicaciones no tardaron en multiplicarse con mensajes como: "Y el Harry de ‘y este quién es’”, “Canelo, por él perdimos”, “Nos traicionó”, “Por ese saludito Canelo saló a México”, “Kane ni siquiera peló al Canelo”, “En Inglaterra nadie conoce al Canelo” y “Ni saben quién es”.