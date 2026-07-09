El mediocampista danés iniciará en los próximos días un proceso de rehabilitación individual en Dinamarca, luego del desmayo que sufrió el pasado 7 de junio durante el partido amistoso entre su selección y Ucrania.

La noticia fue confirmada por el Wolfsburgo, club que mantiene comunicación permanente con el jugador y con los especialistas responsables de su tratamiento.

A través de un mensaje oficial, la institución alemana informó que la decisión se tomó después de una conversación entre Eriksen y el director general del club, Dieter Hecking.

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El futbolista de 34 años permanecerá en su país natal mientras cumple con el plan de recuperación diseñado por el cuerpo médico.

El Wolfsburgo, que disputará la temporada 2026-27 en la segunda división de Alemania, reiteró que continuará atento a la evolución del internacional danés y brindará todo el respaldo necesario durante esta etapa.

¿Cómo fue el desmayo que sufrió Christian Eriksen?

El incidente ocurrió cuando transcurría aproximadamente una hora del encuentro amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Eriksen cayó al césped y permaneció inconsciente durante algunos instantes.

Sin embargo, recuperó el conocimiento rápidamente, abandonó el terreno de juego por su propio pie y posteriormente fue trasladado consciente al Hospital Universitario de Odense para recibir atención especializada.

En la Eurocopa 2021 sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, episodio que conmocionó al mundo del futbol y que obligó a colocarle un desfibrilador automático implantable, dispositivo que permanece en su organismo para actuar en caso de una emergencia cardíaca.

A pesar de aquel antecedente, Eriksen logró retomar su carrera profesional con estrictos controles médicos. Ahora afronta un nuevo desafío en busca de recuperar su estado físico y regresar a las canchas cuando las condiciones médicas lo permitan.

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