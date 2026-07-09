Gilberto Mora es sorpendido por fans en el aeropuerto ¡Todos querían fotografías y autógrafos!

La irrupción de Gilberto Mora en la Copa del Mundo 2026 no solo dejó buenas sensaciones dentro de la cancha, también lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana.

Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos mostró madurez, calidad y carácter en el máximo escenario del futbol internacional, lo que despertó ilusión entre los seguidores del Tri.

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Tras concluir su participación mundialista, Mora regresó a Tijuana, ciudad donde milita con Xolos y en la que ha desarrollado gran parte de su carrera.

Sin embargo, su llegada al aeropuerto estuvo lejos de pasar desapercibida.

¿Cómo fue el recibimiento de Gilberto Mora en el aeropueto de Tijuana?

Decenas de aficionados lo reconocieron de inmediato y se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos.

El joven futbolista atendió con una sonrisa a quienes esperaron unos segundos para saludarlo y felicitarlo por su desempeño con la Selección Mexicana.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

En los videos se observa a Mora rodeado por seguidores de distintas edades, quienes le expresaron su admiración y el orgullo que les generó verlo competir con personalidad frente a las mejores selecciones del mundo.

El talento del jugador de Xolos ya había llamado la atención desde antes del Mundial gracias a sus actuaciones en la Liga MX y con las categorías nacionales.

Ahora, después de consolidarse como una pieza importante para Javier Aguirre durante el torneo, su nombre también empieza a sonar con fuerza en el radar de clubes extranjeros.

Por lo pronto, Gilberto Mora disfruta el cariño de una afición que ya lo ve como una de las grandes esperanzas del futbol mexicano para los próximos años.