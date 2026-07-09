La relación entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora volvió a captar la atención de los aficionados, esta vez por un emotivo mensaje que el histórico guardameta dedicó al joven talento mexicano después de que concluyó sus estudios de preparatoria.

Luego de compartir concentración con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Ochoa utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo del futbolista de Xolos de Tijuana, quien, con apenas 17 años, también logró completar una importante etapa académica.

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El experimentado arquero, quien disputó su sexto Mundial con el representativo nacional, también expresó el orgullo que siente por el juvenil, considerado el futbolista más joven de México y de toda la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo fue el mensaje de Memo Ochoa para Gil Mora?

"¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar.

"Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El futbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona", escribió Ochoa Magaña.

Mientras tanto, a través de las redes sociales circularon imágenes de la ceremonia de graduación de Mora en Tijuana.

Aunque el futbolista no pudo asistir debido a sus compromisos deportivos, su nombre recibió una cálida ovación cuando fue anunciado durante el acto escolar.

La cercanía entre ambos surgió durante la concentración mundialista y también dio pie a numerosos momentos virales. La diferencia de edad inspiró incontables memes en redes sociales, donde los aficionados bautizaron al veterano arquero como "Don Memo", una especie de padrino del joven seleccionado.

¿Cuál fue la respuesta de Morita para 'Don Memo'?

Luego del mensaje de Memo Ochoa, la joya mexicana también respondió a la felicitación de cancerbero mexicano: "Gracias Don Memo, te quiero".