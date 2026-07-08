La ausencia de bebidas alcohólicas divide opiniones en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México. Si bien hay aficionados que no están de acuerdo con la restricción porque el ambiente “se pone mejor con alcohol”, también hay quienes aseguran que la medida es necesaria porque “hay personas que no se saben comportar”.

Para algunos asistentes, la decisión prioriza la seguridad en el centro mundialista instalado en el Zócalo capitalino. Esa es la postura de Pilar, una aficionada que viajó desde Costa Rica para vivir de cerca el torneo de la FIFA, pese a que su selección no clasificó a la Copa del Mundo de 2026.

“Entiendo la lógica de la medida. […] Las personas, cuando están alcoholizadas, tienden a comportarse peor. La euforia, el futbol y el alcohol son una mezcla complicada, pero me parece que deberían enfocarse en el lado de la educación y en el tema cultural”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

En el Fan Fest de la Ciudad de México venden cervezas sin alcohol de dos marcas asociadas a la empresa Grupo Modelo, mismas que incluyen un vaso conmemorativo del Mundial. El precio es de 190 pesos, sin embargo, aumenta a 240 pesos con escarchado de michelada.

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Venta de bebidas no alcohólicas en el Fan Fest de la Ciudad de México - Foto: Fernanda Dávalos | EL UNIVERSAL

El dispositivo de seguridad del Zócalo contempla una revisión en las pertenencias de los asistentes, la cual se realiza en los filtros de acceso. Aún así, los fanáticos han encontrado formas de ingresar bebidas alcohólicas, por lo que se han realizado operativos de decomisación para evitar el consumo de alcohol.

“Se pone mejor con bebidas alcohólicas, pero también entiendo que la gente no se sabe comportar. Aún así está horrible porque saben muy mal. Aunque sea deberían poner un límite de dos cervezas por persona. Estaría bien”, lamentó Guillermo. Un aficionado de raíces mexicanas que viajó desde Estados Unidos, acompañado por su familia, para visitar el centro mundialista.

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Selección Mexicana, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Una postura que contrasta con la de Emma, una fanática de la Selección Mexicana que mostró su conformidad con la medida: “Estamos de acuerdo porque vienen niños. Vienen familias enteras. Es para que no se descontrole esto. Y para que podamos disfrutar bien”, sentenció.

Después de los cinco partidos oficiales que se disputaron en el país, el Host City Ciudad de México registró la visita de 2.008.500 asistentes hasta el seis de julio de 2026. La Copa del Mundo terminará el 19 de julio, día en el que los finalistas se enfrentarán en el MetLife Stadium de Estados Unidos.